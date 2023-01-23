『BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 06分に出品され03月22日 16時 06分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園
【商品説明】
・土壌中の余分な水分を濾過して、シャーシに貯蔵する。各シャーシには4つの貯水エリアがあります。一つに258mlまで貯まります。水がを超える時、余分な水分は通路から流れ出ます。
・地植えができない場所でも使える！土をこぼしたくない場所での設置が可能です
・完成サイズ：約幅39cm×長さ117cm×高さ53cm （内深45cm）材質：PP
・組立カンタン！工具不要で、女性でもカンタンに組み立てることができます。また、自由に組み合わせ、自分のニーズに応じるDIYを行って、植木鉢の形状を変えることも可能です。
【サイズ】
高さ : 33.80 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 41.80 cm
重量 : 8.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8385円
408 入札履歴
終了
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