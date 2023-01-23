『トミカ 114 シボレー カマロ ポリスカー 1/66 日本製 赤TOMYロゴ 箱【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 40分に出品され03月07日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミカ 114 シボレー カマロ ポリスカー 1/66 日本製 赤TOMYロゴ 箱



【商品説明】

・対象年齢 : 3歳以上



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 4.10 cm

奥行 : 8.10 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

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