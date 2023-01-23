『トミカ 114 シボレー カマロ ポリスカー 1/66 日本製 赤TOMYロゴ 箱【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 40分に出品され03月07日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トミカ 114 シボレー カマロ ポリスカー 1/66 日本製 赤TOMYロゴ 箱
【商品説明】
・対象年齢 : 3歳以上
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 4.10 cm
奥行 : 8.10 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
トミカ 114 シボレー カマロ ポリスカー 1/66 日本製 赤TOMYロゴ 箱
¥ 8383
トミカ 114 シボレー カマロ ポリスカー 1/66 日本製 赤TOMYロゴ 箱
¥ 8383
トミカ 114 シボレー カマロ ポリスカー 1/66 日本製 赤TOMYロゴ 箱
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落札価格8383円
653 入札履歴
終了
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