『日本精機宝石工業株式会社 JICO NUDE N.36-207ED EPS-207 BLK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 08分に出品され03月19日 05時 08分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本精機宝石工業株式会社 JICO NUDE N.36-207ED EPS-207 BLK



【商品説明】

・カートタイプ:MM

・チップ:無垢ダエン針

・対応カートリッジ:EPC207

CMR-X09Y1NYW7Z

【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 5.50 cm

奥行 : 10.40 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。