『デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス18L 再起反射 抗菌ポケット 立体設計 BK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 15時 37分に出品され05月01日 15時 37分に終了予定です。即決価格は8,352円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス18L 再起反射 抗菌ポケット 立体設計 BK



【商品説明】

・PC収納可

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ48cmxヨコ29cmxマチ14cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:730g



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 39.10 cm

奥行 : 51.50 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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