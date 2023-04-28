『Lucio Dalla - Caro Amico Ti Scrivo - 180-Gram Transparent Vinyl with Blue Streaks LP レコード 輸入盤【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 20時 01分に出品され03月22日 20時 01分に終了予定です。即決価格は8,351円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Caro Amico Ti Scrivo - 180-Gram Transparent Vinyl with Blue Streaks

アーティスト: Lucio Dalla

現地発売日: 2023/04/28

レーベル: RCA Italy



その他スペック:

180グラム/クリアヴァイナル仕様/輸入:イタリア