『トキ トートバッグ TMM 0556 メンズ NV【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 05時 46分に出品され03月22日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トキ トートバッグ TMM 0556 メンズ NV
【商品説明】
・ショルダー全長:60cm
・ストラップの種類: 無
・タテ37cmxヨコ31cmxマチ11.5cm
・ポケットの数:7(外側3/内側4)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:530g
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8348円
129 入札履歴
終了
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