『トキ トートバッグ TMM 0556 メンズ NV【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 05時 46分に出品され03月22日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,348円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トキ トートバッグ TMM 0556 メンズ NV



【商品説明】

・ショルダー全長:60cm

・ストラップの種類: 無

・タテ37cmxヨコ31cmxマチ11.5cm

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:530g



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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