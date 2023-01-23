『ロイヤルカナン BHN 柴犬 成犬用 3kg ×2袋セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 04時 52分に出品され04月25日 04時 52分に終了予定です。即決価格は8,341円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：3キログラム (x 2)

カテゴリ ペット用品、生き物

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柴犬

成犬用

3kg

×2袋セット