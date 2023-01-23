『ファープラスト VIP 多機能リード 中型犬用 GA22/200【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 05分に出品され03月10日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,338円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファープラスト VIP 多機能リード 中型犬用 GA22/200
【商品説明】
・原産国:ウクライナ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2.2×200×2cm
・本体重量:300g
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8338円
68 入札履歴
終了
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