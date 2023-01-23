『Bongkim トレーニングベンチ インクラインベンチ ダンベル ベンチ 組立超簡単 フラットベンチ デクラインベンチ 筋トレ ベンチプレス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 48分に出品され03月14日 18時 48分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bongkim トレーニングベンチ インクラインベンチ ダンベル ベンチ 組立超簡単 フラットベンチ デクラインベンチ 筋トレ ベンチプレス
【商品説明】
・?【5段階調整可能】このトレーニングベンチははしごのようなラダータイプですので、背もたれを持ち上げて引っ掛けるだけ、一秒で角度変更できます。とても便利です。運動中にあらゆる角度のニーズに満足できます。
・?【全身トレーニングに最適】：このマルチトレーニングベンチで様々なトレーニングができ、ダンベルカール、ベンチプレス、ショルダープレス、腹筋トレーニング、などに最適です。自宅やジムでの全身トレーニングに最適なデバイスです。
・?【本体サイズ】トレーニングベンチのサイズは約119cm×42cm×43cm～107cm、折り畳んだ時の寸法は約78cm×41.8cm×35.6cm、重
【サイズ】
高さ : 37.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 12.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
エバニュー(EVERNEW) ウォーターメディシンボール ETB420
¥ 8334
TOEI LIGHT(トーエイライト) ストレッチMGボード H-7214 トーエイライト ストレッチMGボード
¥ 8334
Venum Kontact ジェルグローブラップ ブラック One Size
¥ 8333
UNIX(ユニックス) スーパータフスライダー BX74-09
¥ 8333
ブラックロール フォームローラーセット 筋膜リリース ブロック ボール ドイツ製 BLOCK SET 220g 30×15×10cm(日本正
¥ 8332
MRG(エムアールジー) 鉄棒 フロアマット 145cm×195cm トランポリン 遊具 滑り止め トレーニング エクササイズ マット (ブ
¥ 8331
MIZUNO MCナカワタウォーマーシャツ 32JE755314 サイズ:XL
¥ 8331
MIZUNO MCナカワタウォーマーシャツ 32JE755309 サイズ:3XL
¥ 8331
MIZUNO MCナカワタウォーマーシャツ 32JE755309 サイズ:XL
¥ 8331
OSITO Muscle Trainer Intelligent Abs Stimulator Abdominal with 10 Extra Gel Pads， Abs Muscle Training Gear Muscle Toner for Men Women Portabl 並行輸入
¥ 8330
FOAM ROLL W/CORE
¥ 8330
Pull Up Bands Resistance Bands for Pullup Assistance， Resistance Exercise， Stretch， Mobility Work ＆ Functional Fitness Green 並行輸入
¥ 8330
Sling Shot Gangstaラップ。 20
¥ 8330
GoFit スピードトレーニングジャンプロープ パッド入りフォームグリップ付き - 調節可能なPro 9フィートロープ ボールベアリングムーブメント 滑らかな回転 ボク
¥ 8330
Tigerdoe 縄跳び 5本パック 縄跳び キッズ ナイロン縄跳び アウトドアアクティビティ 子供用
¥ 8330
(Gold) - YZLSPORTS Professional Adjustable Gold Steel Wire Jump Rope with C
¥ 8330
WOD Nation Resistance Bands Exercise Band Perfect for Assisted Pull Up， Muscle Ups， Chin Up Assist， Mobility Work and Ring Dips Build Strength and Sta
¥ 8330
12フィート ダブルダッチ縄跳び ペア 12フィート
¥ 8330
落札価格8337円
88 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！