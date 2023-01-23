『Bongkim トレーニングベンチ インクラインベンチ ダンベル ベンチ 組立超簡単 フラットベンチ デクラインベンチ 筋トレ ベンチプレス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 48分に出品され03月14日 18時 48分に終了予定です。即決価格は8,337円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bongkim トレーニングベンチ インクラインベンチ ダンベル ベンチ 組立超簡単 フラットベンチ デクラインベンチ 筋トレ ベンチプレス



【商品説明】

・?【5段階調整可能】このトレーニングベンチははしごのようなラダータイプですので、背もたれを持ち上げて引っ掛けるだけ、一秒で角度変更できます。とても便利です。運動中にあらゆる角度のニーズに満足できます。

・?【全身トレーニングに最適】：このマルチトレーニングベンチで様々なトレーニングができ、ダンベルカール、ベンチプレス、ショルダープレス、腹筋トレーニング、などに最適です。自宅やジムでの全身トレーニングに最適なデバイスです。

・?【本体サイズ】トレーニングベンチのサイズは約119cm×42cm×43cm～107cm、折り畳んだ時の寸法は約78cm×41.8cm×35.6cm、重



【サイズ】

高さ : 37.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 79.00 cm

重量 : 12.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。