『Office eucalyptus(オフィスユーカリ) ホッピンパック HOPPIN PACK 4P 48UL / パープル(紫)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 13分に出品され03月19日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Office eucalyptus(オフィスユーカリ) ホッピンパック HOPPIN PACK 4P 48UL / パープル(紫)



【商品説明】

・オフィス ユーカリ ホッピンパック4P 48UL (トラウトロッド パックロッド コンパクトロッド)長さ（ft）：4.8仕舞寸法(cm)：36継数（本）：4推奨PEライン(lb)：1～4適合ルアー（g)：1～5≪オフィス ユーカリ トラウトロッド パックロッド コンパクトロッド≫



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 7.20 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。