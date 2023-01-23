『Office eucalyptus(オフィスユーカリ) ホッピンパック HOPPIN PACK 4P 48UL / パープル(紫)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 13分に出品され03月19日 06時 13分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Office eucalyptus(オフィスユーカリ) ホッピンパック HOPPIN PACK 4P 48UL / パープル(紫)
【商品説明】
・オフィス ユーカリ ホッピンパック4P 48UL (トラウトロッド パックロッド コンパクトロッド)長さ（ft）：4.8仕舞寸法(cm)：36継数（本）：4推奨PEライン(lb)：1～4適合ルアー（g)：1～5≪オフィス ユーカリ トラウトロッド パックロッド コンパクトロッド≫
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 7.20 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8333円
541 入札履歴
終了
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