『無料特典付き サルバトーレマーラ メンズ レディース ステンレス SM17117-SSBKGD 腕時計 クリスマス プレゼント【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 26分に出品され03月07日 10時 26分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 国内正規販売店と同じ高品質の時計を、ブランド純正のお箱にて入れてお届け致します 】
サルバトーレマーラの『SM17117』シリーズ。
スタイリッシュなレクタングラーフェイスにステンレスブレスレットウォッチ。
こちらはユニセックスでお使い頂けるモデルです。
腕時計ボックス（リングも収納可能）プレゼント中！
※腕時計BOXのみはギフト対応しておりません、予めご了承ください。
状態：新品（国内メーカー正規品）
国内正規販売の商品のため安心してご購入頂けます。
型番：SM17117-SSBKGD
ムーブメント：クオーツ（電池式）
機能：クロノグラフ（1/1秒計、60分積算計）、24時間表示
ケース
材質：ステンレス
幅：36mm（リューズを含まず）
防水性：5気圧防水（日常生活防水）
クリスタル：ミネラルクリスタル
厚さ：12mm
文字盤
色：ブラック
指針：ゴールド、ホワイト
インデックス：ローマ数字
ブレスレット
素材：ステンレス
色：シルバー
幅(約)：20mm
腕周り(約)：最長20cm
クラスプ：プッシュ式
付属品：専用BOX、説明書、保証書（期間：１年）
※ブランドBOXは入荷月によって異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。
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落札価格8330円
780 入札履歴
終了
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