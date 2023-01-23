無料特典付き サルバトーレマーラ メンズ レディース ステンレス SM17117-SSBKGD 腕時計 クリスマス プレゼント【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【 国内正規販売店と同じ高品質の時計を、ブランド純正のお箱にて入れてお届け致します 】



サルバトーレマーラの『SM17117』シリーズ。

スタイリッシュなレクタングラーフェイスにステンレスブレスレットウォッチ。

こちらはユニセックスでお使い頂けるモデルです。



腕時計ボックス（リングも収納可能）プレゼント中！

※腕時計BOXのみはギフト対応しておりません、予めご了承ください。



状態：新品（国内メーカー正規品）

国内正規販売の商品のため安心してご購入頂けます。

型番：SM17117-SSBKGD



ムーブメント：クオーツ（電池式）



機能：クロノグラフ（1/1秒計、60分積算計）、24時間表示



ケース

材質：ステンレス

幅：36mm（リューズを含まず）

防水性：5気圧防水（日常生活防水）

クリスタル：ミネラルクリスタル

厚さ：12mm



文字盤

色：ブラック

指針：ゴールド、ホワイト

インデックス：ローマ数字



ブレスレット

素材：ステンレス

色：シルバー

幅(約)：20mm

腕周り(約)：最長20cm

クラスプ：プッシュ式



付属品：専用BOX、説明書、保証書（期間：１年）

※ブランドBOXは入荷月によって異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。