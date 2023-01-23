コーチ ★COACH★ ジップ チェーン カードケース シグネチャー キャンバス タン ミニ財布 小銭入れ C0847 B4NQ4【新年の贈り物】

商品情報

ブランドの上質な革を使用したお洒落なカードケース(ミニ財布)です。

2つの小銭入れ付きで、カード入れや小物入れなどマルチにお使いいただけます。



ジップ チェーン カード ケース シグネチャー キャンバス

ZIP CHAIN CARD CASE IN SIGNATURE CANVAS

【品番】C0847 B4NQ4

【カラー】ブラス/タン ラスト

【サイズ】縦8.5cm x 横13cm

【素材】シグネチャー コーテッド キャンバス、リファインド カーフ レザー

【仕様】カードスロット x 8、内側にポケット、スナップ開閉、外側にジップポケット、取り外し可能チェーンストラップ ドッグリーシュクリップ



・新品未使用

・COACH 直営店でアフターケアが受けられます

・コーチの箱等は付かないのでご了承下さい



・当商品は【新品・未使用・正規COACH OUTLET】のお品物です。一部わずかなシワやすれ跡、保管に伴う些細な小傷等がある場合があります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。