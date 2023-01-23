『コーチ ★COACH★ ジップ チェーン カードケース シグネチャー キャンバス タン ミニ財布 小銭入れ C0847 B4NQ4【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 18時 20分に出品され03月06日 18時 20分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランドの上質な革を使用したお洒落なカードケース(ミニ財布)です。
2つの小銭入れ付きで、カード入れや小物入れなどマルチにお使いいただけます。
ジップ チェーン カード ケース シグネチャー キャンバス
ZIP CHAIN CARD CASE IN SIGNATURE CANVAS
【品番】C0847 B4NQ4
【カラー】ブラス/タン ラスト
【サイズ】縦8.5cm x 横13cm
【素材】シグネチャー コーテッド キャンバス、リファインド カーフ レザー
【仕様】カードスロット x 8、内側にポケット、スナップ開閉、外側にジップポケット、取り外し可能チェーンストラップ ドッグリーシュクリップ
・新品未使用
・COACH 直営店でアフターケアが受けられます
・コーチの箱等は付かないのでご了承下さい
・当商品は【新品・未使用・正規COACH OUTLET】のお品物です。一部わずかなシワやすれ跡、保管に伴う些細な小傷等がある場合があります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。
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落札価格8330円
365 入札履歴
終了
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