『SAILOR MOON CRYSTAL SET 2 (4PC) (Limited Edition) (アニメ)(2017/2/21発売)(輸入盤Blu-ray)【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 10時 12分に出品され03月13日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品番号】VIZV1000579816BR

2017/2/21 発売

輸入盤

ジャンル：CARTOONS & ANIMATION



収録内容：

輸入盤ブルーレイですが日本のブルーレイ・プレイヤーで視聴できます。

Usagi Tsukino is a little clumsy and a crybaby， but shes also one spirited eighth grader. One day she meets Luna， a black cat with a crescent moon mark on her forehead， and transforms into the pretty guardian of love and justice in a sailor suit， Sailor Moon! As a chosen guardian of justice， Usagi apparently has a mission to protect a princess， and to find her fellow Guardians and the phantom Silver Crystal. Meanwhile， Queen Beryl of the Dark Kingdom sends h