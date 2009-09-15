『[輸入盤DVD]Gaumont Treasures: 1897-1913 / Gaumont Treasures: Volume 1 1897-1913【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 04時 11分に出品され03月10日 04時 11分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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種別：DIGITAL VIDEO DISC

ジャンル：Drama-Classics Drama-Classics (Silent Films)

発売日：2009/9/15

ディスク枚数：3



コメント：The invention of cinema - and its growth into a sophisticated art form - are vividly brought to life in this massive collection of films from the early years of the influenced Gaumonts artistic directors， who oversaw all film production at the studio， and profoundly inf