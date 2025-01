[輸入盤DVD]Gaumont Treasures: 1897-1913 / Gaumont Treasures: Volume 1 1897-1913【コストコ お買い得】

商品情報

こちらのDVDは輸入盤DVDです。リージョン=フリーのDVDプレイヤーでない場合、再生できない可能性があります。

YAHOOではリージョン=フリーのDVDプレイヤーもお取り扱いしております。



種別:DIGITAL VIDEO DISC

ジャンル:Drama-Classics Drama-Classics (Silent Films)

発売日:2009/9/15

ディスク枚数:3



コメント:The invention of cinema - and its growth into a sophisticated art form - are vividly brought to life in this massive collection of films from the early years of the influenced Gaumonts artistic directors, who oversaw all film production at the studio, and profoundly inf