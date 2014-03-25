『[輸入盤DVD]Dream -Tomomi Kahara Concert 2013- / Dream -Tomomi Kahara Concert 2013【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 01時 53分に出品され04月13日 01時 53分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらのＤＶＤは輸入盤ＤＶＤですがリージョン＝ＡＬＬですので国内製ＤＶＤプレイヤーでも視聴可能です。



種別：DIGITAL VIDEO DISC

ジャンル：PopMusic Video (Concert/Performance)

発売日：2014/3/25

アーティスト：Dream

ディスク枚数：1



コメント：Japanese DVD NTSC/Region 2 pressing. 2014.