『ルベル IAU イオ クレンジング クリアメント（シャンプー）2500ml＆イオ クリーム シルキーリペア トリートメント2500ml 詰め【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 13時 39分に出品され04月14日 13時 39分に終了予定です。即決価格は8,329円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルベル IAU イオ クレンジング クリアメント（シャンプー）2500ml＆イオ クリーム シルキーリペア トリートメント2500ml 詰め



【商品説明】

・ルベル イオ ルベル IAU イオ クリーム シルキーリペア トリートメント2500ml

・ルベル イオ ルベル IAU イオ クレンジング クリアメント（シャンプー）2500ml



【サイズ】

高さ : 14.50 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 5.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。