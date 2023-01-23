『SoomloomドアパネルHAPI 2Pテント専用 連結フロントフラップ 遮熱 防虫 軽量 通気 日除け コンパクトシェルター アウトドア/【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 22時 47分に出品され03月09日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,325円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SoomloomドアパネルHAPI 2Pテント専用 連結フロントフラップ 遮熱 防虫 軽量 通気 日除け コンパクトシェルター アウトドア/
【商品説明】
・HAPI 2P専用:テントとペグダウンのシンプルな構造をしていて、簡単に設置できるフロントフラップ、テント空間をより大きく拡張し、家庭でも、団体でもゆとり楽しめます。
・T/C素材:コットン35%、ポリエステル65%、TC素材（ポリコットン）の生地で、ナチュラルな風合い、丈夫で肌触りも良いです。表面にカビ防止が施され、撥水加工処理済みで耐水圧が350mmとなり、普通の雨なら心配することはないです（傘の耐水圧が450mm程度になります）。
・サイズ:拡張フロントフラップの使用サイズは(約)長さ229cm(左)/254(右)ｘ高さ162cm、収納サイズは(約)46x16cm、コンパクトで専用収納バッ
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 21.10 cm
奥行 : 42.79 cm
重量 : 2.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8325円
851 入札履歴
終了
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