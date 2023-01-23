『おうちで無限チャレンジ まるで本物クレーンゲーム ミニオン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 14時 55分に出品され04月26日 14時 55分に終了予定です。即決価格は8,321円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

おうちで無限チャレンジ まるで本物クレーンゲーム ミニオン



【商品説明】

・単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)

・梱包サイズ:30×35×35cm

・生産国:ベトナム

・素材:プラスチック



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 2.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ おうちで無限チャレンジ

まるで本物クレーンゲーム

ミニオン