『おうちで無限チャレンジ まるで本物クレーンゲーム ミニオン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 14時 55分に出品され04月26日 14時 55分に終了予定です。即決価格は8,321円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
おうちで無限チャレンジ まるで本物クレーンゲーム ミニオン
【商品説明】
・単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)
・梱包サイズ:30×35×35cm
・生産国:ベトナム
・素材:プラスチック
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 2.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8321円
33 入札履歴
終了
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