『wintchuk Dog Head Collar with Soft Fabric Head Harness Stops Dog Pulling Head Leash for Small Medi【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 02時 18分に出品され04月01日 02時 18分に終了予定です。即決価格は8,319円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名wintchuk Dog Head Collar with Soft Fabric， Head Harness Stops Dog Pulling， Head Leash for Small Medium Large Dogs Walking (S， Green)ブランド：wintchuk商品サイズ：S高さ：4.3 cm横幅：10 cm奥行：11.6 cm 商品番号：色：Green素材：Nylon