『ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ネイビー 91cm SKBスケルトンノックバット 硬式・軟式 SKB31000NY【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 18分に出品され04月01日 02時 18分に終了予定です。即決価格は8,317円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ネイビー 91cm SKBスケルトンノックバット 硬式・軟式 SKB31000NY



商品コード：12059568135

型番：SKB31000NY91

サイズ：91cm

カラー：ネイビー



木製 スケルトンノックバット

硬式・軟式・ソフトボール使用可

長さ:91cm 重量・径/550g~600g・56mm平均

素材:朴+ポリカーボネイト

カラー:ネイビー

発売年・モデルイヤー: 2021

部門名: 一般