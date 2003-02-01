『ANNA SUI アナスイ メガネ 60-9026-01/02/03 51mm ボストン 3color【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 13時 04分に出品され04月16日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材構成 ：プラスチックメタル
フレームサイズ：フロント135mm テンプル140mm ブリッジ18mm
レンズサイズ ：レンズ幅51mm 高さ41mm
カラー ：COL.01(クリアベージュ/ライトゴールド)
COL.02(クリアブラウン/ライトゴールド)
COL.03(クリアグレー/ライトゴールド)
レンズ ：DEMOレンズ
※DEMOレンズのままではご使用いただけません。
付属品 ：専用メガネケース・メガネ拭き
※付属品は商品の入荷時期によりデザインが異なる場合がございます。
MADE IN CHINA
ANNA SUI アナスイ メガネ 60-9034-01/02/03 50mm ボストン 3color
¥ 8316
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落札価格8316円
534 入札履歴
終了
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