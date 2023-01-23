『Velocity Heavy Duty Multipurpose Ball Bag with Durable Bottom Holds up to【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 22時 13分に出品され05月07日 22時 13分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 Velocity Heavy Duty Multipurpose Ball Bag with Durable Bottom Holds up to 6072 Balls Ideal for Lacrosse Baseball Pickleball Tennis & More Maroon ブランド名 商品コメント MULTIPURPOSE USE ? Great for carrying approved NFHS and NOCASE lacrosse balls as well as baseballs pickleballs tennis balls hockey pucks and more. Keep them in great condition to improve accuracy & handling during gameplay & practice.

HIGH PERFORMANCE Velocity multipurpose ball bags are tough durable and able to hold up to multiple years of use. The single compartment bag holds up to 72 balls. Comes with a sturdy base with a heavyduty zipper.

PROTECTS FROM OUTSIDE ELEMENTS ? Protect your lacrosse balls and equipment from weather rain moisture and other outside elements when travelling to and from practice or a game.

ALL LEVELS Designed for use for all competition and practice levels high school college and professional lacrosse players.

DURABLE & EASY TO USE Size and weight makes it easy to carry when you’re on your way to the next game match or practice. 商品カテゴリ kikus camera スポーツ用品 テニス関連 スポーツ テニス バッグ その他テニスバッグ

JANコード/ISBNコード 0810027994981

商品コード YS0000028537793571