『Velocity Heavy Duty Multipurpose Ball Bag with Durable Bottom Holds up to【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 22時 13分に出品され05月07日 22時 13分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Velocity Heavy Duty Multipurpose Ball Bag with Durable Bottom Holds up to 6072 Balls Ideal for Lacrosse Baseball Pickleball Tennis & More Maroon
|ブランド名
|商品コメント
| MULTIPURPOSE USE ? Great for carrying approved NFHS and NOCASE lacrosse balls as well as baseballs pickleballs tennis balls hockey pucks and more. Keep them in great condition to improve accuracy & handling during gameplay & practice.
HIGH PERFORMANCE Velocity multipurpose ball bags are tough durable and able to hold up to multiple years of use. The single compartment bag holds up to 72 balls. Comes with a sturdy base with a heavyduty zipper.
PROTECTS FROM OUTSIDE ELEMENTS ? Protect your lacrosse balls and equipment from weather rain moisture and other outside elements when travelling to and from practice or a game.
ALL LEVELS Designed for use for all competition and practice levels high school college and professional lacrosse players.
DURABLE & EASY TO USE Size and weight makes it easy to carry when you’re on your way to the next game match or practice.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0810027994981
商品コード
YS0000028537793571
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落札価格8316円
949 入札履歴
終了
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