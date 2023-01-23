『ＲＩＰＲＯ リプロ かぐや杭用打ち込み機 キリンチャッカー ＫＩＲＩＮ ３５ｘ７００ｍｍ 測量 土地家屋調査 プラスチック境界杭 地籍調査 プラ杭 境界杭【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 21時 47分に出品され05月10日 21時 47分に終了予定です。即決価格は8,316円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【特徴】

かがまずに打ち込みが出来、杭打ち作業が楽に！

アタチイメント部分は、ペンチ等で自由に調整できます。

グリップ部分も手になじみ易いように保護しています。



【仕様】

サイズ：３５ｘ７００ｍｍ