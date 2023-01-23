『フェスティノ フェイシャル EMS 毛穴洗浄 ピーリング SMHB-014 ホワイト FESTINO (ピンク)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 10時 46分に出品され03月19日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フェスティノ フェイシャル EMS 毛穴洗浄 ピーリング SMHB-014 ホワイト FESTINO (ピンク)
【商品説明】
・? 【2WAYモードで、いつでも手軽に自宅でセルフエステ】ザラつき、汚れの詰まり、ゆるみなどが気になる肌に。週1〜2回のピーリングと表情筋ストレッチをスキンケア習慣にプラスして、気分までスッキリ。
・? 【超音波ピーリングヘッド】普段のクレンジングだけでは落としきれない汚れを約24，000回/分の超音波振動で浮かせて洗浄。ごわつく肌をなめらかに。
・?【EMSローラーヘッド】低周波＆高周波の複合形EMSで、表情筋に適度な刺激を与えてストレッチ。同時に肌にもアプローチして、健やかに。
・?【使用モードが一目でわかるLED液晶画面・アイコン表示】使用モードは電源ボタンで簡単切り替え。約10分で自動電源オフ。モード、使用時間、電池
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8313円
224 入札履歴
終了
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