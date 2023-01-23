『ヴィラ パレッティ Villa Paletti ボードゲーム 30分【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 14時 57分に出品され05月16日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴィラ パレッティ Villa Paletti ボードゲーム 30分



【商品説明】

・2002年 年間ゲーム大賞受賞

・プレイ人数：2-4人

・プレイ時間：20-40分

・ヴィラ・パレッティ (Villa Paletti)

・対象年齢：8歳以上



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ヴィラ

パレッティ

Villa

Paletti

ボードゲーム

30分