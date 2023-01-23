『ヴィラ パレッティ Villa Paletti ボードゲーム 30分【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 14時 57分に出品され05月16日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴィラ パレッティ Villa Paletti ボードゲーム 30分
【商品説明】
・2002年 年間ゲーム大賞受賞
・プレイ人数：2-4人
・プレイ時間：20-40分
・ヴィラ・パレッティ (Villa Paletti)
・対象年齢：8歳以上
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ヴィラ パレッティ Villa Paletti ボードゲーム 30分
¥ 8303
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¥ 8303
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落札価格8303円
752 入札履歴
終了
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