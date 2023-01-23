『ダーウィンズ・ジャーニー 日本語版【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 19時 36分に出品され03月08日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,293円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ダーウィンズ・ジャーニー 日本語版



【商品説明】

・プレイ人数：1-4人

・プレイ時間：30-120分

・対象年齢：14歳以上

・日本語版発売元：株式会社ケンビル



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ダーウィンズ・ジャーニー

日本語版