『ダーウィンズ・ジャーニー 日本語版【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 19時 36分に出品され03月08日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,293円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダーウィンズ・ジャーニー 日本語版
【商品説明】
・プレイ人数：1-4人
・プレイ時間：30-120分
・対象年齢：14歳以上
・日本語版発売元：株式会社ケンビル
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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