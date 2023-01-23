『[ダカイン] バックパック CAMPUS33L ISP【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 11時 10分に出品され03月04日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,292円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ? 耐久性と快適さを重視し開発されたS字型のバックパネルとショルダーストラップ? 調節可能な胸部ストラップ? パッド入りラップトップストレージ? 整理に便利な多数の収納ポケット? フリース裏地のサングラスポケット? 保温保冷に優れたクーラーポケット? メッシュサイドポケット? パッド入りボトムパネル