『マキタ Makita インパクトドリルドライバ用ビットセット 38-Pieceアメリカ仕様 〈並行輸入品〉 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 23時 36分に出品され04月20日 23時 36分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マキタ Makita インパクトドリルドライバ用ビットセット 38-Pieceアメリカ仕様 〈並行輸入品〉 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 29.30 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8291円
332 入札履歴
終了
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