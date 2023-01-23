『アートパネル 絵 絵画 飾り igsticker 594mmx841mm A1 フォト 壁掛け 木枠 インテリア おしゃれ 015947 世【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 59分に出品され03月29日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,283円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アートパネル 絵 絵画 飾り igsticker 594mmx841mm A1 フォト 壁掛け 木枠 インテリア おしゃれ 015947 世



【商品説明】

・A1サイズ (594mm×841mm) ファブリックパネルを超える超高精細プリント

・B1から六つ切りまで豊富な種類のサイズを取り揃えております。

・ポリエステル素材のファブリックではなく

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・原材料の仕入れ、製造、梱包、発送、すべて国内で行っております。

・塩ビシートをパネルに貼り付けておりますので耐久性が高く、印刷が色鮮やかです。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 60.00 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。