『ビッグマン(Bigman) お掃除屋 溝角造 100cm ステンレス 溝・側溝掃除に【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 56分に出品され03月29日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,281円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビッグマン(Bigman) お掃除屋 溝角造 100cm ステンレス 溝・側溝掃除に



【商品説明】

・頭部180首振り・5段階ロック フリー・ロックの切り替えが手元のグリップでできます 頭部は耐久性の高い厚板ステンレス(天板1.2mm×側面・底面0.8mm厚） 頭部サイズ：幅100×奥行170×高さ60mm 柄部：900mm

・頭部：SUS430 柄部：アルミアルマイト加工 ボルト・ナット・取付金具：ステンレス



【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 105.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。