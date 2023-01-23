『キューアンドキュー 腕時計 アナログ 電波 ソーラー 防水 メタルバンド ホワイト HJ05-204 レディース シルバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 43分に出品され03月08日 21時 43分に終了予定です。即決価格は8,280円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キューアンドキュー 腕時計 アナログ 電波 ソーラー 防水 メタルバンド ホワイト HJ05-204 レディース シルバー
【商品説明】
・ケースサイズ：(約
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
サイズ・カラーの指定について
商品によってはサイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。
ご希望のカラーやサイズがある場合は、ご購入時のご要望欄に記載をお願い致します。また商品によっては一部カラーやサイズが欠品している場合もございますので在庫状況についてはお気軽にお問合せ下さい。
パッケージについて
商品パッケージは予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
期限表示について
商品画像に記載されている賞味期限などは、あくまでもサンプル例です。お届けする商品は、十分に賞味期限などが確保されたものになりますのでご安心ください。
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落札価格8280円
664 入札履歴
終了
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