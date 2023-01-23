『EVERNEVER ちゃんとしたPCメガネ βチタン×艶感アセテート pcメガネ チタン ブルーライトカット メガネ ブルーライト メンズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 24分に出品され03月17日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,278円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EVERNEVER ちゃんとしたPCメガネ βチタン×艶感アセテート pcメガネ チタン ブルーライトカット メガネ ブルーライト メンズ



【商品説明】

・【βチタンテンプル×アセテートフロント】テンプル（つる）には軽量かつ耐久性、バネ性のあるβチタン、フロント（正面部）には艶感が美しいアセテートを使用したEVERNEVERのフラッグシップモデルです。パソコンを使うとき限定のメガネでも「ちゃんとしたメガネ感」を演出できるしっかりとした質感のフレームです。

・【ハードケース＆クロス】EVERNEVERオリジナルのハードケースに入れてお届けします。ちょうどよいサイズ感と品の良いデザインを目指し、試作を繰り返し製作した「シンプルだけどこだわりの詰まった」アイウエアケースです。EVERNEVERエンボス入りのクロス（メガネ拭き）が付属します。

・【ブルーライト



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。