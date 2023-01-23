『FINGERINSPIRE 回転キャンドルホルダー スノーフレーク スノーマン ペンダント キャンドルホルダー ゴールドメタル ス 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 06分に出品され03月18日 11時 06分に終了予定です。即決価格は8,275円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: FINGERINSPIRE 回転キャンドルホルダー スノーフレーク スノーマン ペンダント キャンドルホルダー ゴールドメタル スピニングキャンドルホルダー カルーセルキャンドル フェスティバル/クリスマス/バレンタインデー/家族/友人へのギフトに 2個セット FINGERINSPIRE 2 Sets Rotating Candle Holders Snowflake Snowman Pendant Candle Holders Gold Metal Spinning Candle Holders Carousel Candle for Festival Christmas Valentines Day Family Friend Gifts
ブランド: FINGERINSPIRE
高さ: 3cm
横幅: 14cm
奥行: 18cm
重量: 108g
商品番号: DJEW-FG0001-32-US18
色: Gold - Snowflake Snowman
素材: Metal
新品・未使用【発送方法】海外在庫商品のため、お届けに通常2週間程お時間を頂戴しております。
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落札価格8275円
743 入札履歴
終了
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