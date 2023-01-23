『[エースジーン] ビジネスリュック 15インチPC収納 B4 軽量 セットアップ可 ホバーライト 59006【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 00時 39分に出品され03月07日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：ブラック
サイズ :タテ45cmxヨコ31cmxマチ17cm
重量 :700g
容量 :19L
収納サイズ :B4/15.6インチPC端末収納可能
ポケットの数 :8(外側4/内側4)
シューズ＆バッグ/バッグ・スーツケース/リュック・バックパック/タウンリュック・ビジネスリュック/メンズ
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落札価格8268円
29 入札履歴
終了
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