『[エースジーン] ビジネスリュック 15インチPC収納 B4 軽量 セットアップ可 ホバーライト 59006【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 00時 39分に出品され03月07日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：ブラック

サイズ :タテ45cmxヨコ31cmxマチ17cm

重量 :700g

容量 :19L

収納サイズ :B4/15.6インチPC端末収納可能

ポケットの数 :8(外側4/内側4)

シューズ＆バッグ/バッグ・スーツケース/リュック・バックパック/タウンリュック・ビジネスリュック/メンズ

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