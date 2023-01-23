『アムアージュ ライブラリー オーパス II オード パルファム 50ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 26分に出品され03月15日 23時 26分に終了予定です。即決価格は8,267円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 男女兼用オリエンタルなフゼア系のフレグランスです。|ソフトで澤山、スパイシーでスウィートな複雑な魅力にあふれた香りです。|トップ：ラベンダー、ウォームウッド、ピンクペッパー、ベイリーフ|ミドル：ジャスミン、ローズ、シナモン、カルダモン|ベース：シーダー、アンバー、ムスク、お香、パチョリ|2010年発売。|どんなシーンでも活躍します。



Library Opus II Eau De Parfum Spray



在庫地：シンガポール

配送方法：佐川グローバル/ヤマト運輸国際便/国際書留郵便（追跡可能）