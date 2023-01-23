『ペティオ (Petio) ファブリッククッションステップ マウンテンブラウン ペット用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 01分に出品され04月10日 01時 01分に終了予定です。即決価格は8,264円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペティオ (Petio) ファブリッククッションステップ マウンテンブラウン ペット用



【商品説明】

・ゆるやかな傾斜で足が短い犬猫・小さい犬猫やシニアにもやさしい。

・原産国:中華人民共和国

・広げてマットとして、折りたたんで2段に、2台を組合せて3段ステップにしても使える。スベリ止め付。

・本体サイズ(幅X奥行X高さ):50×40×25cm

・本体重量:3.5kg

・段差の上り下りをサポートするステップ。



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 74.00 cm

重量 : 3.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。