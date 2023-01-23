『Ugears ユーギアーズ Antique Box アンティークボックス 木製 ブロック DIY パズル 組立 想像力 創造力 おもちゃ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 10時 37分に出品され03月08日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,263円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ugears ユーギアーズ Antique Box アンティークボックス 木製 ブロック DIY パズル 組立 想像力 創造力 おもちゃ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 17.30 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。