『ネックレス レディース しずく 雫 ドロップ ブルー シルバー925 プラチナ仕上げ 女性 母 彼女 娘 妻 人気 クリスマスプレゼント お祝い ギフト【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 18時 51分に出品され03月16日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
・素材：地金…シルバー925 プラチナコーティング
石…キュービックジルコニア
・チェーン：約40cm+5cm調整可能
・ペンダント：約11.5mm*17.3mm
・石：直径約4.3mm(0.29カラット) /直径約1mm(0.005カラット)
【金属アレルギー対応】
※個人差がありますので、全ての方にアレルギーが起こらないということではございません。予めご了承くださいませ。
【ギフト包装対応】
【用途】
自分へご褒美 大切な人への贈り物 クリスマスプレゼント Xmas Xmasプレゼント 誕生日プレゼント ホワイトデー お返し 母の日 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 就職祝い 成人式 敬老の日 記念日 結婚記念日 成人祝い 自分用 普段使い オフィス 仕事 ビジネス 旅行 二次会 パーティー ギフト 結婚式 ブライダルアクセサリー お呼ばれ デート パーティー イベント
【対象】
10代 20代 30代 40代 50代 女性 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 彼女 自分 友達 友人 知人 レディース 中学生 高校生 大学生 社会人
商品関連ワード
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落札価格8260円
572 入札履歴
終了
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