『ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・ペリエール [2012] フィリップ・パカレ【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 05時 52分に出品され04月01日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,260円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 赤ワイン フランス ブルゴーニュ ピノノワール



【赤ワイン】【フランス】【ブルゴーニュ】【フルボディ】【辛口】

【フィリップ・パカレ】

【ピノノワール】