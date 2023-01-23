『茶谷産業 置時計 ワールド 28-003 「Made in Japan(メイド イン ジャパン)」日本製 高さ140×幅125×奥行30mm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 53分に出品され03月14日 18時 53分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

茶谷産業 置時計 ワールド 28-003 「Made in Japan(メイド イン ジャパン)」日本製 高さ140×幅125×奥行30mm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。