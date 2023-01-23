『ラスター 2.4GHz 1/12スケール R/Cカー ランボルギーニ アヴェンタドール J 赤 電動ラジオコントロール 57500【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラスター 2.4GHz 1/12スケール R/Cカー ランボルギーニ アヴェンタドール J 赤 電動ラジオコントロール 57500
【商品説明】
・1/12スケールRCカーにアヴェンタドールのオープンモデル「アヴェンタドールJ」が登場。ルーフのみならず、フロントウィンドウまで取り去った究極のオープンスポーツです。
・前進後退、左右の簡単操作で走行時はヘッドランプとテールランプが点灯します。
・原産国:中国
・周波数:2.4GHz。本体使用電池:単三アルカル乾電池×5本、送信機使用電池:単三アルカル乾電池×2本 (どちらも製品には含まれません)
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 50.40 cm
重量 : 1.47 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8250円
377 入札履歴
終了
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