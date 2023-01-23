『ラスター 2.4GHz 1/12スケール R/Cカー ランボルギーニ アヴェンタドール J 赤 電動ラジオコントロール 57500【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラスター 2.4GHz 1/12スケール R/Cカー ランボルギーニ アヴェンタドール J 赤 電動ラジオコントロール 57500



【商品説明】

・1/12スケールRCカーにアヴェンタドールのオープンモデル「アヴェンタドールJ」が登場。ルーフのみならず、フロントウィンドウまで取り去った究極のオープンスポーツです。

・前進後退、左右の簡単操作で走行時はヘッドランプとテールランプが点灯します。

・原産国:中国

・周波数:2.4GHz。本体使用電池:単三アルカル乾電池×5本、送信機使用電池:単三アルカル乾電池×2本 (どちらも製品には含まれません)



【サイズ】

高さ : 20.60 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 50.40 cm

重量 : 1.47 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。