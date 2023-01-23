『Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 51分に出品され03月23日 14時 51分に終了予定です。即決価格は8,247円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Speedo(スピード)」より引用"
【商品名】
Speedo(スピード) 水泳 練習用 Fastskin キックフィン SD97A22 ブラック×レッド(KR) S
【商品説明】
・Designed to fit your foot perfectly and stay in place based on foot scan data
・High strength and moderate flexibility
・Kickfin made for swimmers who are designed to improve kick power efficiency
・Sizes: SS， S， M， L
・[Size] SS: 8.7 - 9.3 inches (22 - 23.5 cm)， S: 9.4 - 10.0
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 1.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8247円
19 入札履歴
終了
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