ギフトネックレス レディース ティーン ガールズ 14K ホワイトゴールドメッキ 華奢なラブノットネックレス おばあちゃん 叔母 義母 姉妹 ジュエリ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品コメント

意味: 最初に彼を愛し、最初に彼を抱いた、彼の心の中の特別な場所はいつもあなたのものになります。 He is everything I hope hed be, he is my soulmate and he means the world to me. 私の夢の男を育てててくれてありがとう。 彼のそばに永遠に立つことを約束します。

素材: ラブノット型のペンダントは、14K ホワイトゴールドメッキ仕上げで、中央には華奢な大きなキュービックジルコニアが飾られており、小さなキュービックジルコニアに囲まれ、より輝きと輝きがあります。 肌を刺激しません。緑、黒、赤、またはかゆみがあります。

サイズ:18インチ + 2インチの延長チェーン、調節可能なチェーンで快適な長さを見つけることができます。 シンプルでエレガント、女性用の素敵なラブノットネックレス。

ギフトに最適: お母さんへのギフトネックレスは、特別なカードで美しくギフト包装され、すぐに贈ることができます。 子供、夫、または大切な人からの素晴らしい女性に感傷的なサプライズになります。 お母さんへの誕生日プレゼント、母の日、記念日、誕生日のお母さんへの素晴らしい贈り物。

アフターサービス: ネックレスに興味がある、または質問がある場合は、時間内にご連絡ください。 24時間以内に返信し、満足のいく回答をいたします。