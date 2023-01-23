『ガーデンガーデン サイダーハウス 2WAY フラワースタンド (3段⇔2段) ワイドタイプ 幅80cm ウォッシュホワイト JSFS3-80【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 09時 20分に出品され04月03日 09時 20分に終了予定です。即決価格は8,244円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ガーデンガーデン」より引用"
【商品名】
ガーデンガーデン サイダーハウス 2WAY フラワースタンド (3段⇔2段) ワイドタイプ 幅80cm ウォッシュホワイト JSFS3-80
【商品説明】
・サイズ[3段モード時]: 幅800mm×奥行600mm×高さ595mm
・サイダーハウス 2WAY フラワースタンドシリーズ: (2段⇔1段) JSFS2-800DBR ダークブラウン / JSFS2-800WH ウォッシュホワイト (3段⇔2段) JSFS3-800DBR ダークブラウン JSFS3-800WH ウォッシュホワイト 関連商品: キュービックフラワースタンド CFS-200DBR / CFS-200WHT / CFS-300DBR / CFS-300WHT
・サイダーハウス ガーデンシリーズのおしゃれで使い勝手
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 85.00 cm
重量 : 4.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8244円
283 入札履歴
終了
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