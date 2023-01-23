『4906456540212 テントキャリーライト M DP−438【キャンセル不可】 マルカン テントキャリーライトM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 22時 35分に出品され03月06日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,243円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。 原材料:本体布地:ポリエステル、ソフトマット:ポリエステル、発泡ポリエチレン(芯材)、メッシュ:ナイロン、パイプ:アルミ・ABS・ポリカーボネート 製造国:中国 個装サイズ・重量:縦44奥行61横13重量2500 ケースサイズ・重量:縦0奥行0横0重量0 発売元:株式会社 マルカン 製造販売元:株式会社 マルカン 賞味期限期間:無し 本品は強度を維持するため、布地の張りが強くなっています。ご使用当初のファスナーは布地に張りがあるため、締まりにくい場合がありますが、無理をせずにもう片方のファスナーでゆっ
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落札価格8243円
514 入札履歴
終了
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