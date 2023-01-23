『Island Girl フラダンス・フィットネス・ワークアウト DVD-BOX【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 07時 55分に出品され03月16日 07時 55分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）Island Girl フラダンス・フィットネス・ワークアウト DVD-BOX
掲載されている商品写真は代表写真となっておりますので外箱、説明書、リモコン、特典、本の表紙や帯等は付属しない場合がございます。
用途機能として最低限の付属品はお送りしますが
気になる方は購入前に質問ください。
また消耗品（イヤホン・カートリッジ・インクなど）に関しましては基本付属しません。
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落札価格8238円
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