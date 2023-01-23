『WORTH GARDEN ガーデンエッジ 6枚セット 高さ20×厚1.6x幅120cm/枚 (ブラウン)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 23時 45分に出品され03月10日 23時 45分に終了予定です。即決価格は8,230円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WORTH GARDEN ガーデンエッジ 6枚セット 高さ20×厚1.6x幅120cm/枚 (ブラウン)



【商品説明】

・カラー：ブラウン、ガーデンエッジ 6枚セット

・プラスチック素材等とは異なり、バキッと折れたりせず、安心して長く使えます。将来廃棄する時にももちろん木製ですので自然にも優しい。 当店はホワイト、オリブグリーン、焼磨三種類のカラーにも販売しています

・展開サイズ:約高さ30x厚さ1.3x長さ120cm/枚 .

・材質：天然木、重量：約1.25kgs

・花壇作り・通路の土留め、打ち込むだけの簡単設置、 角度調整可能で簡単に四角・円型にできる



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 10.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。