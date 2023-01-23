『Corsair HARPOON RGB WIRELESS ゲーミングマウス MS358 CH-9311011-AP【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 06分に出品され03月18日 19時 06分に終了予定です。即決価格は8,230円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Corsair HARPOON RGB WIRELESS ゲーミングマウス MS358 CH-9311011-AP



【商品説明】

・5，000 万回以上のクリック耐久性を誇る堅牢な Omron 製スイッチと、高性能の10，000 DPI 光学センサー

・99g の軽量な構造

・Bluetooth・無線・有線接続に対応

・SLIPSTREAM ワイヤレステクノロジーによる、超高速の 1 ミリ秒以内の接続速度

・プログラム可能な 6 つのボタン

・最長 60 時間のワイヤレスゲーミングが可能



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。