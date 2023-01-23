『MFH ドイツ連邦軍 山岳部隊 マウンテンバックパック 現行型 綿100% 30L - BLACK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 02時 17分に出品され03月22日 02時 17分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MFH ドイツ連邦軍 山岳部隊 マウンテンバックパック 現行型 綿100% 30L - BLACK
【商品説明】
・PVC防湿性を備えたメインフラップ、サイドポケットのフラップ、補強された底部。4つのプラスチックDリングと2つのクリッククロージャーを備えたフラップ。
・サイズ調節可能なパッド入りショルダーストラップ。サイズ調節可能で取り外し可能なウエストストラップ。トップキャリングハンドル。
・ドイツ連邦軍にて採用されているマウンテンバックパックの現行型を忠実に再現した民生品です。素材は耐久性に優れ経年劣化の心配がない綿100％。
・ドローストリングとマット等収納可能なフラットスライドインポケット付きのメインコンパートメント。フラップとクリック留めが付いた2つのサイドポケット。
・収納可能サイズ: 21~30L
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【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 39.40 cm
奥行 : 44.40 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8226円
358 入札履歴
終了
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