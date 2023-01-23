『[枚数限定]TVアニメ「三ツ星カラーズ」Blu-ray BOX/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 06時 44分に出品され03月23日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,208円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 品 番：MFXC-9005発売日：2019年12月25日発売出荷目安：５〜１０日種類:Blu-rayキャラクターデザイン横田拓己描き下ろしスリーブケーステレビアニメミツボシカラーズブルーレイボックス